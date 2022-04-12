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Шахтар остерігається втрати легіонерів

Вчора 23:44 213 0
Сергій Палкін прокоментував ситуацію з легіонерами
Шахтар остерігається втрати легіонерів
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Футбольні агенти прагнуть забрати гравців Шахтаря вільними агентами.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін у програмі Денисов Time. Війна.

"ФІФА дала можливість їм йти до кінця сезону в оренду без нашої згоди. Це не повноцінний трансфер. Наприклад, Тете і Вітао вирішили піти в Ліон і бразильський Інтер до кінця сезону. Щодо Вінісіуса, то це повноцінний трансфер у Реал із правом викупу. Зараз обговорюється Маркос Антоніо та Фернандо.

Щодо Нереса, Додо та Педріньйо — питання відкрите. У них є агенти, сподіваюся, буде результат, але рухається все складно. Є чутки, що агенти сподіваються, що після 30 червня гравців заберуть вільними агентами. Як я вже казав, ми спілкувалися з президентом УЄФА і він казав, що такого не станеться. Бо якщо це станеться, то це ставить під питання існування клубу", – розповів Палкін.

Раніше Палкін оцінив майбутнє Шахтаря.

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