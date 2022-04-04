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Михайличенко: Тварини можуть образитися, що їх порівнюють із росіянами

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Фахівець - про спілкування з колишніми колегами
Михайличенко: Тварини можуть образитися, що їх порівнюють із росіянами
#Олексій Михайличенко

Джерело - ТК Футбол.

Перший віцепрезидент УАФ Олексій Михайличенко розповів, хто із російських футбольних колег зателефонував йому після нападу росії на Україну.

"Я багато спілкувався з багатьма гравцями, які грали в олімпійській, національній збірній, і в принципі дуже добре з ними спілкувалися. Але єдиний із росіян, хто мені зателефонував - це Ігор Скляров, який нині живе в Америці, Чикаго. Його дружина - відома гімнастка і вони працюють там давно, він у великому шоці. Після спілкування зі своїми одноклубниками, друзями з росії, він потім казав, що це більше Північна Корея, ніж росія.

Для нього це дуже боляче. Вони, певно, розуміють, що зі мною спілкуватися не бажано. Не буду більше говорити ні імен, ні прізвищ, бо вони вже не мають їх. Прізвища та імена у людей, а у тварин - немає. Ой, тварини можуть образитися, що їх порівняли з росіянами", - сказав Михайличенко.

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