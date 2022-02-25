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Команда Формули-1 може вигнати російського пілота

Сьогодні 19:43 232 0
Російський пілот може покинути Формулу-1
#Мазепін, #Формула 1, #Хаас

Джерело - sport.ua.

Команда Формули-1 Хаас буде вирішувати питання з головним спонсором УралКалій та російським пілотом Микитою Мазепіним.

Про це розповів керівник команди Гюнтер Штайнер.

Компанія підпадає під санкції, і в Хаасі не впевнені, що вдасться вирішити це питання. Якщо буде припинено співпрацю з УралКалієм, Мазепін не збереже місце у Ф-1.

"Нам потрібно вирішувати питання Мазепіна. Жодних гарантій немає, багато що вирішують уряди та їхні санкції. Подивимося, як вирішиться ситуація", - сказав Штайнер.

Нагадаємо, Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії у 2022 році.

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