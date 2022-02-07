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Велика Британія та Ірландія подали заявку на проведення Євро-2028

Сьогодні 13:58 165 0
На ЧС-2030 від Європи претендують лише Іспанія та Португалія
Велика Британія та Ірландія подали заявку на проведення Євро-2028
#Чемпіонат світу-2030, #чемпіонат Європи-2028

Джерело - BBC Sport.

Велика Британія та Ірландія відмовилися від планів подавати заявку на проведення чемпіонату світу у 2030 році.

Про це повідомляє BBC Sport.

Натомість футбольні асоціації Ірландії, Англії, Північної Ірландії, Уельсу та Шотландії ухвалили рішення подати заявку на проведення Євро-2028.

Рішення відмовитися від ідеї з ЧС-2030 було ухвалено після техніко-економічного аналізу фінансових витрат на проведення турніру.

Таким чином, від Європи на проведення ЧС-2030 наразі претендує лише спільна заявка Іспанії та Португалії.

Раніше президент ФІФА запропонував провести Чемпіонат світу-2030 в Ізраїлі.

Варто згадати, що Саудівська Аравія з Італією хоче провести ЧС-2030.

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