Президент ФІФА запропонував провести Чемпіонат світу-2030 в Ізраїлі

Чемпіонат світу 2030-го року може відбутися в Ізраїлі та сусідніх близькосхідних країнах.

Про це заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Чому ми не можемо помріяти про чемпіонат світу в Ізраїлі і сусідніх країнах? З огляду на підписання Угод Авраама, чому не провести турнір в Ізраїлі і сусідніх близькосхідних країнах, включаючи Палестину?" - сказав Інфантіно після зустрічі прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом.