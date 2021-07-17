Саудівська Аравія з Італією хоче провести ЧС-2030

Саудівці розглядають можливість провести чемпіонат світу на території своєї країни

Джерело - Чемпіон.

Саудівська Аравія хоче подати заявку спільно з Італією на проведення ЧС-2030.

Про це повідомляє The Athletic.

Плани подати заявку на проведення ЧС-2030 вже висловили Марокко, Уругвай (спільно з Аргентиною, Парагваєм і Чилі), Румунія (спільно з Грецією, Болгарією і Сербією), а також Іспанія (спільно з Португалією). Також в проведенні турніру зацікавлені Англія і Китай.

Відзначимо, що з ЧС-2026, який приймуть США, Канада і Мексика, кількість учасників турніру буде збільшено з 32 до 48.