 Іспанія і Португалія спільно подадуть заявку на проведення ЧС-2030 | Футбол | Champion.com.ua
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Іспанія і Португалія спільно подадуть заявку на проведення ЧС-2030

Сьогодні 12:25 125 0
Глави держав вже підписали документ про те, що підтримують цю ініціативу
Іспанія і Португалія спільно подадуть заявку на проведення ЧС-2030
#Іспанія, #Португалія

Джерело - Чемпіон.

Іспанія і Португалія вирішили подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу у 2030 році.

Про це повідомляє офіційний сайт Королівської федерації футболу Іспанії.

4 червня у Мадриді президенти асоціацій Луїс Рубіалес і Фернанду Соареш підписали відповідну ратифікаційну угоду.

Крім того, глави Іспанії та Португалії підписали декларацію про державну підтримку цієї ініціативи.

Відзначимо, що найближчий чемпіонат світу у 2022 році пройде в Катарі, а мундіаль 2026 року - в США, Канаді та Мексиці.

Раніше, у контрольному матчі Іспанія зіграла внічию з Португалією.

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