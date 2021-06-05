Іспанія і Португалія спільно подадуть заявку на проведення ЧС-2030

Глави держав вже підписали документ про те, що підтримують цю ініціативу

Джерело - Чемпіон.

Іспанія і Португалія вирішили подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу у 2030 році.

Про це повідомляє офіційний сайт Королівської федерації футболу Іспанії.

4 червня у Мадриді президенти асоціацій Луїс Рубіалес і Фернанду Соареш підписали відповідну ратифікаційну угоду.

Крім того, глави Іспанії та Португалії підписали декларацію про державну підтримку цієї ініціативи.

Відзначимо, що найближчий чемпіонат світу у 2022 році пройде в Катарі, а мундіаль 2026 року - в США, Канаді та Мексиці.

Раніше, у контрольному матчі Іспанія зіграла внічию з Португалією.