Антонов: На роботі Кравченко завжди дотримується субординації

Помічник головного тренера Чорноморця Олексій Антонов не має проблем у тренуванні Сергія Кравченка.

Про це заявив сам ексгравець у випуску Пряма червона.

"Як мені тренувати Сергія Кравченка? Без проблем. Ніяких конфліктних ситуацій з ним не виникає, як всі думають. У нас хороші взаємовідносини. Ми до цього давно були знайомі. І у нас на роботі завжди дотримується субординації. Ніяк проблем не має", - зазначив Антонов.