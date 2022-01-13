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Антонов: На роботі Кравченко завжди дотримується субординації

Сьогодні 18:22 77 0
Фахівець розповів про тренування досвідченого гравця під його керівництвом
Антонов: На роботі Кравченко завжди дотримується субординації
#Сергій Кравченко, #Чорноморець, #Олексій Антонов

Джерело - Чемпіон.

Помічник головного тренера Чорноморця Олексій Антонов не має проблем у тренуванні Сергія Кравченка.

Про це заявив сам ексгравець у випуску Пряма червона.

"Як мені тренувати Сергія Кравченка? Без проблем. Ніяких конфліктних ситуацій з ним не виникає, як всі думають. У нас хороші взаємовідносини. Ми до цього давно були знайомі. І у нас на роботі завжди дотримується субординації. Ніяк проблем не має", - зазначив Антонов.

Раніше Григорчук провів першу пресконференцію після повернення у Чорноморець.

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