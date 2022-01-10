Григорчук провів першу пресконференцію після повернення у Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

9 січня ФК Чорноморець відправився на перші після зимових канікул закордонні тренувальні збори. Перед вильотом, в терміналі міжнародного аеропорту Одеса, клуб за підтримки офіційного партнера Parimatch Ukraine провів пресконференцію, під час якої "моряки" відповіли на питання журналістів та вболівальників.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук представив свій штаб, а також поділився планами на майбутнє та стратегією розвитку клубу на найближчі кілька років. Допомагатиме Григорчуку надійна команда, а саме Степан Матвіїв, Михайло Савка, Ігор Касьяненко та Андрій Глущенко. Залишаються у тренерському штабі й Олексій Гай та Олексій Антонов, які провели не один яскравий сезон у якості гравців під керівництвом Романа Григорчука.

Керівництво клубу та тренерський штаб усвідомлюють, на якій позиції знаходиться команда зараз. Цілі та задачі на майбутнє відповідають сьогоднішнім реаліям. Головна задача на сезон 2021/2022 - зберегти команду в Прем’єр-лізі. На цей час процес формування оновленого складу клубу продовжується. "Чорноморець", як учасник весняної частини чемпіонату, повністю буде укомплектований після других зборів.

У наступному сезоні керівництво клубу та тренерський штаб бачать Чорноморець командою, яка вже не бореться лише за збереження прописки в елітному дивізіоні. Новий етап - боротьба за медалі чемпіонату та вихід на єврокубки.

В клубі розробляють кадрову стратегію на найближчі роки й найбільше акцентують увагу на гравцях своєї футбольної академії.

В свою чергу представник генерального партнера клубу Володимир Генінсон повідомив, що компанією Vertex United було підписано попередній договір про купівлю клубу. 1 січня Vertex United стала генеральним партнером та надала необхідне фінансування для розвитку Чорноморця.

Відповідаючи на питання про спортивну базу в Совіньйоні, Володимир Генінсон повідомив, що зараз відбуваються переговори з приводу викупу майнових прав. Проте, компанія Verteх United вже виділила необхідні фінанси для реконструкції спортивного, технічного та медичного обладнання.

"Чорноморець" подякував журналістам та вболівальникам за неймовірну підтримку, яку зараз відчуває команда. Окрема подяка була висловлена компанії Parimatch Ukraine, яка разом з клубом популяризує футбол у регіоні.

"Перед ФК Чорноморець стоять непрості задачі й компанія Parimatch Ukraine як офіційний партнер клубу та головний драйвер українського спорту готова підтримати команду на цьому важливому етапі", - Head of Sponsorship Parimatch Ukraine Пилип Орлов.

Теплі слова були адресовані й улюбленому стадіону "Чорноморець". Команда відчуває підтримку зі сторони його адміністрації та сподівається на подальші гарні відносини.

Керівництво клубу на пресконференції також подякували Президенту України за те, що голова держави на конгресі, присвяченому 30-й річниці УАФ, звернув увагу на розвиток футбольних клубів, зокрема на Чорноморець.

Наприкінці зустрічі Роман Григорчук подякував усім за підтримку та попросив трошки терпіння та віри в команду. Також тренер анонсував наступну пресконференцію. Вона відбудеться після других турецьких зборів напередодні поновлення УПЛ й пройде в форматі зум-конференції.