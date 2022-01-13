Українки провалили спринт на шостому етапі Кубка світу
Вчора 16:48 1070
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: повний розклад змагань
Сьогодні 14:13 2459
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 12:45 6590 2
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:52 16964
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 11:46 15116 1
Прометей програв Хапоелю у раунді плей-ін Ліги чемпіонів ФІБА
Сьогодні 08:40 300
Цуренко вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:24 397
Антонов: Переїзд до Росії - це було не моє рішення
Сьогодні 08:08 1475
Інтер здолав Ювентус та виграв Суперкубок Італії
Сьогодні 00:38 935
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 00:01 9673
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Антонов: Як Динамо може віддати гру? Це не зрозуміло

Сьогодні 14:24 147 0
Ексгравець згадав своє перебування у Маріуполі
Антонов: Як Динамо може віддати гру? Це не зрозуміло
#Динамо Київ, #ФК Маріуполь, #Олексій Антонов

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Олексій Антонов у 2011 році залишив Маріуполь через не визначеність клубу.

Про це заявив сам ексгравець у випуску Пряма червона.

"У Маріуполі, коли грав (у сезоні 2010/2011 років - прим.), говорили, що ми залишимося в УПЛ, то тебе підпишемо. А як я можу знаходитися у такій ситуації, не знаючи що буде завтра. Ми тоді виграли у Динамо (3:2) і залишилися в УПЛ.

Чи Динамо тоді віддавало гру? Багато про це говорять, але я нічого про це не знаю. Як Динамо може віддати гру? Це не зрозуміло", - сказав Антонов.

Раніше Григорчук провів першу пресконференцію після повернення у Чорноморець.

Коментарі ()