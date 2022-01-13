Колишній футболіст Олексій Антонов у 2011 році залишив Маріуполь через не визначеність клубу.

Про це заявив сам ексгравець у випуску Пряма червона.

"У Маріуполі, коли грав (у сезоні 2010/2011 років - прим.), говорили, що ми залишимося в УПЛ, то тебе підпишемо. А як я можу знаходитися у такій ситуації, не знаючи що буде завтра. Ми тоді виграли у Динамо (3:2) і залишилися в УПЛ.

Чи Динамо тоді віддавало гру? Багато про це говорять, але я нічого про це не знаю. Як Динамо може віддати гру? Це не зрозуміло", - сказав Антонов.