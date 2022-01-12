Українки провалили спринт на шостому етапі Кубка світу
Сьогодні 16:48 384
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 17:12 6041 1
Шаран узгодив контракт з Минаєм
Сьогодні 17:07 180
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:35 35629
Журавок та Семеренко - у ТОП-15 короткої індивідуальної гонки в Брезно
Сьогодні 12:51 306
Зоря підписала Смирного
Сьогодні 11:24 650
Калініна зазнала поразки в другому колі турніру в Австралії
Сьогодні 09:58 271 1
Сачко поступився Мілоєвичу в півфіналі кваліфікації Australian Open
Сьогодні 09:32 338
Бондаренко програла Маріно в кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:59 244
Снігур поступилася Масаровій у другому колі кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:18 297
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Антонов: Кривбас мені винен більше 120 тисяч

Сьогодні 18:19 95 0
Колишній футболіст розповів про чималі борги Кривбасу перед ним
Антонов: Кривбас мені винен більше 120 тисяч
#Антонов, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Помічник головного тренера Чорноморця Олексій Антонов під час кар'єри футболіста від Кривбасу не отримав за пів року зарплату та за рік преміальні.

Про це ексгравець заявив у випуску Пряма червона.

"Футбольний клуб Кривбас було визнано банкрутом, а з футболістами не розрахувалися. Особисто мені - за пів року зарплату та за рік преміальні.

Яку суму? Більше, аніж 120 тисяч (тільки не уточнив в якій саме валюті - прим.)", - зазначив Антонов.

Антонов виступав в оренді в Кривбасі, куди перейшов з Дніпра в березні 2012 року. Він застав і занепад клубу - на останню гру сезону 2012/2013 Кривбас так і не вийшов. Згодом клуб було визнано банкрутом, а з футболістами не розрахувалися.

Раніше, Григорчук провів першу пресконференцію після повернення у Чорноморець.

Коментарі ()