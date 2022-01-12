Колишній футболіст розповів про чималі борги Кривбасу перед ним

Джерело - Чемпіон.

Помічник головного тренера Чорноморця Олексій Антонов під час кар'єри футболіста від Кривбасу не отримав за пів року зарплату та за рік преміальні.

Про це ексгравець заявив у випуску Пряма червона.

"Футбольний клуб Кривбас було визнано банкрутом, а з футболістами не розрахувалися. Особисто мені - за пів року зарплату та за рік преміальні. Яку суму? Більше, аніж 120 тисяч (тільки не уточнив в якій саме валюті - прим.)", - зазначив Антонов.

Антонов виступав в оренді в Кривбасі, куди перейшов з Дніпра в березні 2012 року. Він застав і занепад клубу - на останню гру сезону 2012/2013 Кривбас так і не вийшов. Згодом клуб було визнано банкрутом, а з футболістами не розрахувалися.

Раніше, Григорчук провів першу пресконференцію після повернення у Чорноморець.