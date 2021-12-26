Довбик: Заїхав автомобіль, і я поїхав у Динамо

24-річний український форвард Дніпра-1 Артем Довбик у збірній більше товаришує із Віктором Циганковим та Олександром Тимчиком.

"Чи знаю я, що минулого літа Динамо хотіло викупити мене у Дніпра-1? Зі мною виходили на зв'язок із Динамо. Гравці переважно. Говорили, що є великий інтерес. І у збірній я більше товаришував із Вітею Циганковим, із Тимчиком. Але це лише розмови. Вони були б не проти, якби я приїхав. А я сам? Це важке питання.

Має все зійтися. Я зрозумів, що треба йти туди, де тебе хочуть. Не напрошуватись нікуди. Якщо тебе хоче головний тренер, бачить тебе в цьому клубі, то до тебе одразу інше ставлення... А якщо дві людини хочуть, а дві - не хочуть, то це не моя історія. Такий варіант я навіть не розглядатиму.

Чи не маю образи на Динамо за той випадок, коли я грав за Черкаський Дніпро і їздив на перегляд? Ні. Я взагалі у відпустці вже був. Наступного дня зателефонував президент Лашкул та сказав, що треба поїхати у Динамо на перегляд. Заїхав автомобіль, і я поїхав у Динамо. Приїхав, чотири дні потренувався. Був спаринг із Колосом. Сказали, що у Динамо два склади, 25-30 людей, які грають по 45 хвилин. Вони попросили, щоб я зіграв за Колос. Я був шокований. Але, думаю, добре. Зіграли. Тоді Колос грав, мабуть, в аматорській лізі. Тож без шансів якось проявити себе. Потім приїхав, потренувався із дублем. Наче все добре. Почалися розмови про контракт. Але я набрав Лашкула та сказав, що хочу назад у Черкаси. І він забрав мене наступного дня", - розповів Довбик.