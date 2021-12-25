Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик готується до переходу у ТОП-чемпіонат.

Про це розповів форвард в інтерв'ю програмі BurBuzz.

"У ЗМІ фігурував інтерес до моєї персони з боку Бешикташа, Фіорентини, Торіно, Сампдорії, Марселя, Реал Сосьєдада, Труа, німецьких клубів. 80% із цього всього – правда.

Усьому свій час – для мене буде краще, для клубу, який заробить гроші. Думаю, всі від цього лише виграють. Найголовніше у цьому – не перечекати.

Я тримаю у тонусі рівень іноземної мови. Зараз їхатимемо готовими, це вже не буде, як раніше (перехід у данський Мітьюлланд, – прим.). Ми маємо план дій на найближчі півроку.

Найбільше мені подобається Італія – як країна та чемпіонат. Маліновський там феєрить. Італія лежить найближче, мабуть", – сказав Довбик.