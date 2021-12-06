Динамо не може вилетіти до Португалії

Джерело - Чемпіон.

Чартерний літак Динамо не може вилетіти до Португалії на матч Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

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"На борту чартерного літака Динамо перед вильотом до Лісабона виявлено технічні неполадки. Має бути заміна літака. Виліт затримується на 3 години", - йдеться в повідомленні.

Виліт чартерного рейсу з аеропорту Бориспіль було заплановано на 16:00. Час перельоту динамівців до столиці Португалії складе 5 годин.

Матч 6-го туру Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо відбудеться у середу, 8 грудня.

Раніше, визначились арбітри матчу Бенфіка - Динамо.