Гармаш - найкращий гравець Динамо у листопаді

Джерело - fcdynamo.com.
Денис Гармаш визнаний найкращим гравцем Динамо у листопаді.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
У підсумковому голосуванні за найкращого футболіста київського Динамо у листопаді взяли участь понад п'ять з половиною тисяч респондентів, які віддали найбільшу кількість голосів – 38% – за Дениса Гармаша.
Минулого місяця хавбек, перекваліфікований на форварда, взяв участь у всіх матчах "біло-синіх", у яких забив два м'ячі – у ворота Чорноморця та мюнхенської Баварії.
ТОП-5 гравців Динамо у листопаді:
1. Гармаш – 38%
2. Шапаренко – 34%
3. Циганков – 15%
4. Вітіньо – 8%
5. Буяльський – 5%