Гармаш - найкращий гравець Динамо у листопаді

Уболівальники обрали найкращого гравця Динамо у листопаді

Денис Гармаш визнаний найкращим гравцем Динамо у листопаді.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У підсумковому голосуванні за найкращого футболіста київського Динамо у листопаді взяли участь понад п'ять з половиною тисяч респондентів, які віддали найбільшу кількість голосів – 38% – за Дениса Гармаша.

Минулого місяця хавбек, перекваліфікований на форварда, взяв участь у всіх матчах "біло-синіх", у яких забив два м'ячі – у ворота Чорноморця та мюнхенської Баварії.

ТОП-5 гравців Динамо у листопаді:

1. Гармаш – 38%

2. Шапаренко – 34%

3. Циганков – 15%

4. Вітіньо – 8%

5. Буяльський – 5%

Раніше, визначились арбітри матчу Бенфіка - Динамо.