Нагельсманн: У матчі з Динамо хочемо показати якісний футбол

Джерело - Sport Arena.
Баварія буде демонструвати якісний футбол у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти Динамо.
Про це заявив головний тренер мюнхенців Юліан Нагельсманн.
"Важко прогнозувати, хто завершить свої виступи у єврокубках. Ми більше фокусуємося на собі, думаємо про нашу мету", - заявив фахівець.
Актуально: Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Баварії
"Хочемо показати якісний футбол. Баварія щаслива, адже ми вже вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів. А хто там буде ще - буде зрозуміло лише наприкінці", - сказав Нагельсманн.
Нагадаємо, Луческу виділив проблему Баварії.