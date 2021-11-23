Нагельсманн: У матчі з Динамо хочемо показати якісний футбол

Головний тренер Баварії прокоментував майбутній матч з Динамо

Джерело - Sport Arena.

Баварія буде демонструвати якісний футбол у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це заявив головний тренер мюнхенців Юліан Нагельсманн.

"Важко прогнозувати, хто завершить свої виступи у єврокубках. Ми більше фокусуємося на собі, думаємо про нашу мету", - заявив фахівець.

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"Хочемо показати якісний футбол. Баварія щаслива, адже ми вже вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів. А хто там буде ще - буде зрозуміло лише наприкінці", - сказав Нагельсманн.

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