Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Баварії

Визначилась форми команд

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів прийме Баварію.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.

Динамо зіграє у домашньому біло-блакитному комплекті форми. Воротар проведе поєдинок у яскраво-салатовому.

Баварія проведе гру у червоній формі. Голкіпер мюнхенців зіграє у зеленому. Арбітри працюватимуть у синьому.

Початок матчу о 19:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:30.