Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Брайтон вирвав перемогу в Астон Вілли: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги відбулося два поєдинки. Челсі з Михайлом Мудриком у складі здобув розгромну перемогу над Вест Гемом, а Брайтон на останніх хвилинах вирвав перемогу в Астон Вілли.

Чемпіонат Англії — АПЛ

36 тур, 5 травня

Челсі — Вест Гем 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 15 Палмер, 2:0 - 30 Галлагер, 3:0 - 36 Мадуеке, 4:0 - 48 Джексон, 5:0 - 81 Джексон

Михайло Мудрик провів на полі 76 хвилин, результативними діями не відзначився.

Брайтон — Астон Вілла 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Педро

Розклад матчів 36 туру АПЛ на 5 травня

18:30 Ліверпуль — Тоттенгем

Нагадаємо, напередодні Арсенал без Зінченка розгромив Борнмут Забарного, Манчестер Сіті з покером Голланда познущався над Вулвергемптоном.