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Динамо - Баварія: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:05 882 0
Динамо - Баварія: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів 2021/22, груповий етап. Група E
23 листопада, 2021року. 19:45

Динамо (Київ, Україна) - Баварія (Мюнхен, Німеччина)
НСК Олімпійський, Київ
Головний арбітр - Халіл Умут Мелер (Туреччина)
Трансляція - Volia

Київське Динамо в матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів прийматиме мюнхенську Баварію. Матч відбудеться у вівторок, 23 листопада на НСК Олімпійському в Києві.

Динамо

Підопічні Луческу невдало виступають у найпрестижнішому клубному турнірі старого світу - здобувши лише одне очко в чотирьох матчах. У першому турі кияни розійшлися миром з Бенфікою (0:0). Наступні три гри чемпіон України програв з різницею м'ячів - 0:7. У тому числі й Баварії на полі останніх - 5:0. Таким чином, динамівці мають примарні шанси навіть на 3 місце в групі, яке дозволить навесні зіграти в плей-оф Ліги Європи.

Приємним бонусом для тренерського штабу Динамо стало повернення після ушкодження захисника віталія Миколенка, який пропустив минулий матч проти барселони через пошкодження. Захисник зіграв увесь матч в чемпіонаті УПЛ проти Чорноморця, і на гру з Баварією підійде в повній бойовій готовності. Усі інші лідери команди - здорові та готуються до гри, крім Дениса Попова, який давно травмований.

Напередодні матчу з баварією кияни добряче покуражились у внітрішньому чемпіонаті, розтрощивши Чорноморець (1:6).

Баварія

Чемпіон Німеччини впевнено очолює групу E, вигравши всі 4 матчі з різницею м'ячів - 17:2. Однак підопічні Нагельсманна сенсаційно поступилися в Бундеслізі Аугсбургу (2:1). Під питанням участь у матчі лідерів команди - Кімміха (карантин) і Комана (м'язова контузія).

Історія зустрічей

Команди мають багату історію очних зустрічей. Динамо та Баварія зустрічалися 12 разів (10 у ЛЧ - ред.). Динамо здобуло чотирі перемоги, один різ зіграло внічию та сім разів програло.

Цифри і факти

У першому матчі Баварія розгромила Динамо на власному полі - 5:0;

 Динамо 5 разів приймало мюнхенців на власному полі - 3 перемоги, 1 нічия та 1 поразка;

 Динамо забивало Баварії в усіх домашніх матчах;

 Мюнхенці не змогли відзначитись у трьох із п'яти матчів у столиці України;

 Нападник Баварії роберт Левандовський очолює гонку бомбардирів ЛЧ - 8 голів;

 Баварії достроково забезпечила вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): "Ми граємо проти мюнхенської Баварії, і цим усе сказано. Яка ще може бути мотивація?"

Юліан Нагельсманн (головний тренер Баварії): "Матчі Ліги чемпіонів не бувають неважливими. Так, зустріч із Динамо вже не впливає на наш вихід із групи і на нас не тисне результат матчу – за винятком того тиску, який завжди є на Баварію. Ми намагатимемося реабілітуватися за поразку Аугсбургу."

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Де Пена, Андрієвський, Вітіньйо.

Баварія: Ноєр, Павар, Упамекано, Ернандес, Девіс, Горецка, Забітцер, Гнабрі, Мюллер, Сане, Левандовський.

Прогноз букмекерів

Букмекерські компанії прогнозують легку перемогу гостей. Коефіцієнт на перемогу Баварії - 1,25, на перемогу Динамо - 10,5, на нічию - 6,3.

Прогноз Чемпіона

Перемога Баварії - 1:3.

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