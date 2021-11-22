Луческу виділив проблему Баварії

Головний тренер Динамо Мірча Луческу пояснив поразку Баварії у матчі Бундесліги проти Аугсбурга.

Про це румунський спеціаліст розповів на пресконференції.

"Усі команди, які грають у Лізі чемпіонів, мали проблеми у внутрішніх чемпіонатах. Тому Баварія – не виняток. Аугсбург зробив усе можливе, щоб досягти результату. Вони зразково оборонялися всією командою, билися, продемонстрували хорошу тактичну підготовку та організованість гри. Гравці віддали всі сили заради результату, тому і успіх був на їхньому боці.

Аугсбург зіграв інакше, ніж зазвичай грають у Бундеслізі. Вони зачинилися на своїй половині поля та не залишали вільних зон для проходів до своїх воріт. Баварія не була готова до такого сценарію, тож програла", - відзначив Луческу.