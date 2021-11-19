Хацкевич: Русин бігав до президента і плакав йому у плече

Нападник Динамо Назарій Русин бігав до президента Ігоря Суркіса і плакав йому у плече.

Про це заявив екснаставник киян Олександр Хацкевич у підкасті Пряма Червона.

"Якщо ми поговоримо про Назарія Русіна. Так, перспективний хлопець. Але є розмова, коли тебе щось не влаштовує, ти приходиш до тренера, з нею вирішуєш свої запитання. Або коли ти біжиш до президента і плачеш йому в плече.

Президент, звичайно, підтримуватиме як футболіста, так і тренера, але вирішуватиме все одно тренер, хто має грати і залишатися в команді", - зазначив Хацкевич.