Циганков міг перейти до Атлетіко

Мадридський Атлетіко міг підписати лідера київського Динамо Віктора Циганкова.

Про це заявив екснаставник киян Олександр Хацкевич у підкасті Пряма Червона.

"Якщо взяти ігри рівня Ліги чемпіонів, збірної, які ви можете згадати матчі із виконання Циганкова, де він приносив результат? Вітя поки що хороший на внутрішньому ринку, він тут визначає результат. Він був непоганий, коли пішов Ярмоленко. Він тоді й збори пройшов уперше. І чудово відіграв.

Зрозуміло, що вже інша мотивація: ти граєш на своїй позиції плюс я йому довірив капітанську пов'язку. Ми пройшли Олімпіакос, з Лаціо була гарна гра.

А потім уже після літа то там, то там почалися проблеми у Віті. На якомусь етапі він зупинився. Насамперед це проблеми психології, вибір матчів. Є ігри чемпіонату, є єврокубки, є збірна. І мою думку, Вітя вже почав обирати. Може, він має іншу думку.

Про інтерес Шальке до Циганкова і нібито 20 мільйонів євро за трансфер у мене не було інформації. Знаю, що італійський клуб був готовий заплатити за нього гроші та досить серйозні. Знаю, що зараз мав варіант з Атлетіко Мадрид. Чому він не відбувся… Може, спричинив футбол, у який грає команда. Може, як каже Ігор Михайлович [Суркіс], не збіглися цифри. Можливо, факс не прийшов. Ніхто не знає, як було насправді. Але я говорю про те, що чув", - зазначив Хацкевич.