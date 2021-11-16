Каталонці запропонують за гравця 40 млн євро

Барселона має серйозний інтерес до молодого нападника Зальцбурга Каріма Адейємі.

Про це повідомляє Sport1.de.

Каталонський клуб планує цього тижня запропонувати за форварда збірної Німеччини 40 мільйонів євро.

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На 19-річного гравця також претендує Боруссія Дортмунд, яка готова заплатити 35 мільйонів євро. Самому Адеємі дортмундці пропонують 5-річний контракт і зарплату п'ять мільйонів євро на рік.

Пропозиція Барси вигідніша у фінансовому плані, проте Боруссія залишається фаворитом у боротьбі за футболіста, насамперед тому, що клуб зарекомендував себе чудовим майданчиком для розвитку молодих гравців.

Нагадаємо, Коутінью не має наміру йти з Барселони в січні.