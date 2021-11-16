Джерело - Sport1.de.
Барселона має серйозний інтерес до молодого нападника Зальцбурга Каріма Адейємі.
Про це повідомляє Sport1.de.
Каталонський клуб планує цього тижня запропонувати за форварда збірної Німеччини 40 мільйонів євро.
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На 19-річного гравця також претендує Боруссія Дортмунд, яка готова заплатити 35 мільйонів євро. Самому Адеємі дортмундці пропонують 5-річний контракт і зарплату п'ять мільйонів євро на рік.
Пропозиція Барси вигідніша у фінансовому плані, проте Боруссія залишається фаворитом у боротьбі за футболіста, насамперед тому, що клуб зарекомендував себе чудовим майданчиком для розвитку молодих гравців.
Нагадаємо, Коутінью не має наміру йти з Барселони в січні.