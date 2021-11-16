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Адейємі близький до переходу в Барслеону

Сьогодні 13:57 156 0
Каталонці запропонують за гравця 40 млн євро
Адейємі близький до переходу в Барслеону
#Барселона, #Зальцбург, #Адейємі

Джерело - Sport1.de.

Барселона має серйозний інтерес до молодого нападника Зальцбурга Каріма Адейємі.

Про це повідомляє Sport1.de.

Каталонський клуб планує цього тижня запропонувати за форварда збірної Німеччини 40 мільйонів євро.

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На 19-річного гравця також претендує Боруссія Дортмунд, яка готова заплатити 35 мільйонів євро. Самому Адеємі дортмундці пропонують 5-річний контракт і зарплату п'ять мільйонів євро на рік.

Пропозиція Барси вигідніша у фінансовому плані, проте Боруссія залишається фаворитом у боротьбі за футболіста, насамперед тому, що клуб зарекомендував себе чудовим майданчиком для розвитку молодих гравців.

Нагадаємо, Коутінью не має наміру йти з Барселони в січні.

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