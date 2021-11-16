Джерело - Diario Sport.
Півзахисник Філіппе Коутінью не має наміру залишати Барселону у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Diario Sport.
Каталонський клуб хотів продати чи відпустити в оренду бразильця, однак улітку не зміг знайти йому нову команду.
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Хаві, який очолив команду, планує поспілкуватися з Коутінью, перш ніж ухвалити рішення про його майбутнє у Барселоні.
Проте сам гравець іти у січні не хоче. Він має намір дограти сезон, а влітку вже вивчити всі варіанти.
Нагадаємо, Барселона висунула умову Стерлінгу.