Гравець хоче дограти до кінця сезону

Джерело - Diario Sport.

Півзахисник Філіппе Коутінью не має наміру залишати Барселону у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонський клуб хотів продати чи відпустити в оренду бразильця, однак улітку не зміг знайти йому нову команду.

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Хаві, який очолив команду, планує поспілкуватися з Коутінью, перш ніж ухвалити рішення про його майбутнє у Барселоні.

Проте сам гравець іти у січні не хоче. Він має намір дограти сезон, а влітку вже вивчити всі варіанти.

Нагадаємо, Барселона висунула умову Стерлінгу.