Барселона висунула умову Стерлінгу

Джерело - tribuna.com.
Барселона планує взимку підписати півзахисника Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.
Про це повідомляє Diario Sport.
Англієць отримує у Сіті близько 18 млн євро за сезон. Місцяни готові виплатити половину зарплати Рахіму, оскільки першу частину сезону він проведе до АПЛ. Це означає, що іспанцям необхідно виплачувати Стерлінгу 9 млн. євро.
Однак за таких умов Барса не матиме коштів на підписання ще одного гравця в січні. Тому каталонці попросять Стерлінга вдатися до зниження зарплати. Різницю планується компенсувати за допомогою бонусів.
Нагадаємо, Барселона підписала Алвеса.