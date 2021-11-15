Барселона висунула умову Стерлінгу

Каталонці хочуть орендувати англійця взимку

Барселона планує взимку підписати півзахисника Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.

Про це повідомляє Diario Sport.

Англієць отримує у Сіті близько 18 млн євро за сезон. Місцяни готові виплатити половину зарплати Рахіму, оскільки першу частину сезону він проведе до АПЛ. Це означає, що іспанцям необхідно виплачувати Стерлінгу 9 млн. євро.

Однак за таких умов Барса не матиме коштів на підписання ще одного гравця в січні. Тому каталонці попросять Стерлінга вдатися до зниження зарплати. Різницю планується компенсувати за допомогою бонусів.

Нагадаємо, Барселона підписала Алвеса.