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Мудрик: Рішення арбітра були в один бік

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Мудрик: Рішення арбітра були в один бік
#Мудрик, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Арбітр став на заваді Шахтарю у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це розповів атакувальний півзахисник гірників Михайло Мудрик.

"Емоції двоякі, бо результат не той, який ми хотіли отримати. За день до гри Містер підійшов і сказав, що я, можливо, буду грати, щоб я був готовий. Налаштовував психологічно, питав, чи не буде в мене страху, переживань. Я сказав, що готовий

Думаю, Реал зараз – це одна з найсильніших команд світу, якщо не найсильніша. Реал грає добре, зараз важко навіть таким топ-клубам, як Барселона, Баварія. Думаю, сьогодні по грі ми не поступались, і мала бути мінімум нічия. Втім, фортуна і, можливо, рішення арбітра були десь не в наш бік. Я кажу не про один момент, а всю гру. Можливо, я десь помиляюсь, і потім мене виправлять, але все було якось в один бік", – резюмував Мудрик у коментарі Megogo.

Нагадаємо, Шахтар поступився Реалу у 4 турі Ліги чемпіонів.

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