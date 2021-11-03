Реал виграв двоматчеве протистояння з Реалом

Джерело - Чемпіон.

У рамках четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів Реал вдома обіграв Шахтар.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь клубу з Мадрида.

Дубль оформив нападник Реала Карім Бензема, Шахтар відповів голом Фернандо.

Ліга чемпіонів

Група D, 3 листопада

Реал - Шахтар 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Бензема, 1:1 - 39 Фернандо, 2:1 - 61 Бензема

Реал Мадрид: Куртуа - Карвахаль (66 Начо), Мілітао, Алаба, Менді - Каземіро, Модрич, Кроос - Вінісіус, Бензема (К) (79 Йович), Васкес

Шахтар: Трубін - Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі - Майкон, Степаненко (К) (80 Судаков) - Тете (79 Марлос), Патрік (79 Антоніо), Мудрик (71 Соломон) - Фернандо (86 Дентіньйо)

Попередження: 39 Менді, 63 Каземіро - 90+3 Дентіньйо