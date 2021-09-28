Суркіс: Я не уявляю, як би Динамо розвивалося без Луческу

Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив виступи команди у нинішньому сезоні.

Про це розповів сам власник київського клубу.

"Якість гри - перш за все. Мене вона радує, а також те, як команда виконала установку на гру з Бенфікою. При певному збігу обставин, ми могли й перемогти, хоча могли й програти. Ще присутній страх, його було видно, але було і чітке виконання тренерської установки на гру.

У чемпіонаті ми граємо гідно, у нас одна нічия в восьми турах і та необов'язкова. Але не забувайте, що на початку чемпіонату Луческу не міг бути присутнім на іграх, а це дуже позначається на молодих хлопцях. Тільки його розбір всіх матчів, підготовка до поєдинків, дає можливість досягати позитивних результатів. Я навіть не уявляю, як би розвивалася команда без нього.

Актуально: Суркіс: Родрігес поводився неадекватно

Попереду виїзд на матч з Баварією, на нас чекає важка гра, усі все розуміють. Може, хлопці разом з тренерським штабом так побудують гру, що ми отримаємо і позитивний результат.

Я б хотів, щоб повторилися славні традиції Динамо 1999 року, коли ми на рівних грали з тією ж Баварією. Сьогодні ми можемо про це тільки мріяти, але, якщо мріяти, це може і здійснитися.

Сьогодні я задоволений роботою нашої команди, знімаю капелюха перед Луческу, в його роки так працювати - дай Бог кожному молодому", - відзначив Суркіс.