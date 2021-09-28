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Суркіс: Я не уявляю, як би Динамо розвивалося без Луческу

Сьогодні 13:43 232 0
Ігор Суркіс прокоментував гру Динамо
Суркіс: Я не уявляю, як би Динамо розвивалося без Луческу
#Динамо, #Суркіс, #Луческу

Джерело - fcdynamo.com.

Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив виступи команди у нинішньому сезоні.

Про це розповів сам власник київського клубу.

"Якість гри - перш за все. Мене вона радує, а також те, як команда виконала установку на гру з Бенфікою. При певному збігу обставин, ми могли й перемогти, хоча могли й програти. Ще присутній страх, його було видно, але було і чітке виконання тренерської установки на гру.

У чемпіонаті ми граємо гідно, у нас одна нічия в восьми турах і та необов'язкова. Але не забувайте, що на початку чемпіонату Луческу не міг бути присутнім на іграх, а це дуже позначається на молодих хлопцях. Тільки його розбір всіх матчів, підготовка до поєдинків, дає можливість досягати позитивних результатів. Я навіть не уявляю, як би розвивалася команда без нього.

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Попереду виїзд на матч з Баварією, на нас чекає важка гра, усі все розуміють. Може, хлопці разом з тренерським штабом так побудують гру, що ми отримаємо і позитивний результат.

Я б хотів, щоб повторилися славні традиції Динамо 1999 року, коли ми на рівних грали з тією ж Баварією. Сьогодні ми можемо про це тільки мріяти, але, якщо мріяти, це може і здійснитися.

Сьогодні я задоволений роботою нашої команди, знімаю капелюха перед Луческу, в його роки так працювати - дай Бог кожному молодому", - відзначив Суркіс.

Нагадаємо, Динамо продовжило контракт з Луческу.

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