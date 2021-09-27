Суркіс: Родрігес поводився неадекватно

Поведінка нападника Жерсона Родрігеса стала причиною його оренди у Труа.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Родрігес – дуже сильний футболіст. Але він вважав, і говорив про це в слух, що він повинен бути футболістом основного складу, і ні в якому разі його не можна змінювати, ні в якому разі він не повинен не пропускати певні матчі. Чого у Луческу бути не може. І ще поводився неадекватно.

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Тому ми його віддали в оренду з правом викупу. На сьогодні незамінних немає", – сказав Суркіс у програмі Великий Футбол.