Суркіс: Родрігес поводився неадекватно

Джерело - Чемпіон.
Поведінка нападника Жерсона Родрігеса стала причиною його оренди у Труа.
Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.
"Родрігес – дуже сильний футболіст. Але він вважав, і говорив про це в слух, що він повинен бути футболістом основного складу, і ні в якому разі його не можна змінювати, ні в якому разі він не повинен не пропускати певні матчі. Чого у Луческу бути не може. І ще поводився неадекватно.
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Тому ми його віддали в оренду з правом викупу. На сьогодні незамінних немає", – сказав Суркіс у програмі Великий Футбол.
Динамо відправило нападник у французький Труа на правах оренди з опцією обов'язкового викупу. За 4 матчі Ліги 1 Родрігес відзначився одним голом.