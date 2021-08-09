Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи

Джерело - УАФ.
На матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Слован (Словаччина) - Лінкольн (Гібралтар) працюватиме українська суддівська бригада.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Головним арбітром виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Андрій Скрипка та Віктор Нужник. Четвертий арбітр - Дмитро Кривушкін.
Матч відбудеться у Братиславі 10 серпня.
Додамо, що перша зустріч цих суперників, у Гібралтарі, закінчилася перемогою гостей із рахунком 3:1.
Нагадаємо, арбітри з Румунії працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар - Генк.