Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи

Матч відбудеться у Братиславі 10 серпня

Джерело - УАФ.

На матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Слован (Словаччина) - Лінкольн (Гібралтар) працюватиме українська суддівська бригада.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Головним арбітром виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Андрій Скрипка та Віктор Нужник. Четвертий арбітр - Дмитро Кривушкін.

Матч відбудеться у Братиславі 10 серпня.

Додамо, що перша зустріч цих суперників, у Гібралтарі, закінчилася перемогою гостей із рахунком 3:1.

Нагадаємо, арбітри з Румунії працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар - Генк.