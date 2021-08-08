Джерело - Чемпіон.
На матчі-відповіді Шахтаря з Генком у рамках 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів працюватиме бригада арбітрів з Румунії.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Матч відбудеться у вівторок, 10 серпня, в Києві на НСК Олімпійський.
Головним арбітром призначено Іштвана Ковача, а на лініях йому будуть допомагати Василе Флорін Марінеску і Овідіу Артене. Четвертий суддя - Маріан Барбу.
У березні цього року Ковач працював на матчі відбіркового турніру ЧС-2022 між Україною та Фінляндією (1:1).
Нагадаємо, в першому поєдинку Шахтар обіграв Генк з рахунком 2:1.