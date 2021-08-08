Головним арбітром призначено Іштвана Ковача

Джерело - Чемпіон.

На матчі-відповіді Шахтаря з Генком у рамках 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів працюватиме бригада арбітрів з Румунії.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Матч відбудеться у вівторок, 10 серпня, в Києві на НСК Олімпійський.

Головним арбітром призначено Іштвана Ковача, а на лініях йому будуть допомагати Василе Флорін Марінеску і Овідіу Артене. Четвертий суддя - Маріан Барбу.

У березні цього року Ковач працював на матчі відбіркового турніру ЧС-2022 між Україною та Фінляндією (1:1).

Нагадаємо, в першому поєдинку Шахтар обіграв Генк з рахунком 2:1.