Перша гра в Бельгії відбудеться 3 серпня

Джерело - УЄФА.

Матч Генк - Шахтар в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів розсудить румунський рефері Овідіу Гацеган.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Допомагати головному арбітру на лініях будуть Раду Гінгуляк і Себастьян Георге, четвертий рефері - Андрій Ківулете.

У минулому сезоні Гацеган судив три матчі українських команд в Лізі чемпіонів: Динамо - Гент (2:1), Динамо - Ювентус (0:2) і Шахтар - Реал (2:0). Також румун працював на грі Ліги націй між збірними Німеччини та України (3 1).

Нагадаємо, Генк продасть ключового захисника перед протистоянням з Шахтарем у Лізі чемпіонів.