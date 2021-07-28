Джерело - УЄФА.
Матч Генк - Шахтар в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів розсудить румунський рефері Овідіу Гацеган.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Допомагати головному арбітру на лініях будуть Раду Гінгуляк і Себастьян Георге, четвертий рефері - Андрій Ківулете.
У минулому сезоні Гацеган судив три матчі українських команд в Лізі чемпіонів: Динамо - Гент (2:1), Динамо - Ювентус (0:2) і Шахтар - Реал (2:0). Також румун працював на грі Ліги націй між збірними Німеччини та України (3 1).
Нагадаємо, Генк продасть ключового захисника перед протистоянням з Шахтарем у Лізі чемпіонів.