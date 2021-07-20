Генк продасть ключового захисника перед протистоянням з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Лідер Генка може покинути клуб

Генк перед протистоянням з Шахтарем у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів може втратити ключового захисника.

Про це повідомляє letelegramme.fr.

Генк домовився з французьким Брестом про захисника збірної Фінляндії Єре Уронен. Стверджується, що угода вже повністю погоджена, і буде завершена найближчими днями.

Джерело зазначає, що 27-річний футболіст підпише з новим клубом трирічний контракт, а сума операції складе близько одного мільйона євро.

Уронен з 2016 року виступає за бельгійський колектив, відігравши за цей час 169 матчів, в яких забив шість голів і віддав 14 гольових передач.

Раніше, спортивний директор Генка оцінив Шахтар.