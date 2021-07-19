 Шахтар вперше в історії зіграє проти Генка в офіційному матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар вперше в історії зіграє проти Генка в офіційному матчі

Сьогодні 19:14 414 0
Останній раз гірники грали проти клубу з Бельгії у 2016-му
Шахтар вперше в історії зіграє проти Генка в офіційному матчі
#Шахтар, #Генк, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зустрінеться з бельгійським Генком у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Це будуть перші офіційні матчі між командами.

Останній раз "гірники" грали проти клубу з Бельгії у 2016-му. Донеччани зустрічалися з Гентом на груповому етапі Ліги Європи та виграли 5:0 вдома і 5:3 на виїзді.

Всього Шахтар провів 12 матчів проти бельгійських команд на офіційному рівні. У цих матчах "гірники" здобули 6 перемог, 4 нічиї і двічі зазнали поразки.

Раніше визначилися дати і час матчів Ліги чемпіонів Шахтар - Генк.

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