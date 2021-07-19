Шахтар вперше в історії зіграє проти Генка в офіційному матчі

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зустрінеться з бельгійським Генком у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
Це будуть перші офіційні матчі між командами.
Останній раз "гірники" грали проти клубу з Бельгії у 2016-му. Донеччани зустрічалися з Гентом на груповому етапі Ліги Європи та виграли 5:0 вдома і 5:3 на виїзді.
Всього Шахтар провів 12 матчів проти бельгійських команд на офіційному рівні. У цих матчах "гірники" здобули 6 перемог, 4 нічиї і двічі зазнали поразки.
Раніше визначилися дати і час матчів Ліги чемпіонів Шахтар - Генк.