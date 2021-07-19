Шахтар вперше в історії зіграє проти Генка в офіційному матчі

Останній раз гірники грали проти клубу з Бельгії у 2016-му

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зустрінеться з бельгійським Генком у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Це будуть перші офіційні матчі між командами.

Останній раз "гірники" грали проти клубу з Бельгії у 2016-му. Донеччани зустрічалися з Гентом на груповому етапі Ліги Європи та виграли 5:0 вдома і 5:3 на виїзді.

Всього Шахтар провів 12 матчів проти бельгійських команд на офіційному рівні. У цих матчах "гірники" здобули 6 перемог, 4 нічиї і двічі зазнали поразки.

Раніше визначилися дати і час матчів Ліги чемпіонів Шахтар - Генк.