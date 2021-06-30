Зінченко: Я дуже пишаюся тим, що ношу футболку збірної України

3 липня збірна України зіграє з Англією на Стадіо Олімпіко

Джерело - офіційний сайт Манчестер Сіті.

У чвертьфінальному матчі Євро-2020 між збірною України та командою Англії на полі не буде друзів.

Про це заявив гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

"Я буду дуже радий побачити своїх товаришів по команді, але як тільки ми виходимо на поле, друзів не залишається. Я не можу дочекатися цієї гри. Сьогодні я хотів би відсвяткувати це досягнення (вихід до чвертьфіналу Євро-2020), але з завтрашнього дня ми почнемо думати про наступну гру. ми пишемо історію для всієї країни, дякую (уболівальникам) за підтримку, люди заслуговують цього", - заявив українець.

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"Це була важка гра, ми знали, що Швеція - відмінна команда. Вони добре організовують оборону і мають багато якісних гравців. Цифри говорять самі за себе, вони посіли перше місце в складній групі, випередивши Іспанію. Я дуже пишаюся тим, що ношу цю футболку. З тих пір, як я почав грати за збірну, кожна гра - це щось особливе. Це почуття - це дещо інше", зазначив Зінченко.

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