 Україна - Англія: анонс і прогноз чвертьфінального матчу | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Україна - Англія: анонс і прогноз чвертьфінального матчу

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Україна - Англія: анонс і прогноз чвертьфінального матчу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/4 фіналу
3 липня, 2021

Україна - Англія
Стадіо Олімпіко, Рим (Італія)
Головний арбітр - 

Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції

Збірні України та Англії визначать півфіналіста Євро-2020. Матч Україна - Англія відбудеться на Олімпійському стадіоні в Римі, 3 липня, о 22:00 за київським часом.

Україна

Підопічні Шевченка переписали власну історію, вперше пробившись у чвертьфінал чемпіонату Європи. у драматичній грі 1/8 фіналу українці в додатковий час дотиснули збірну Швеції завдяки голу на останніх секундах Артема Довбика. Таким чином, збірна України вперше зіграє в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

На жаль, перемога далася надзвичайно дорогою ціною, важку травму отримав Артем Бєсєдін, у якого підозра на розрив "хрестів". Форвард уже покинув розташування збірної України. Ще до гри з шведами збірну покинув інший динамівець Денис Попов, який не зміг відновитися після пошкодження. Проте майже напевне до гри з англійцями буде готовий Олександр Зубков, який отримав травму ще на 10-й хвилині стартової гри з Нідерландами.

Англія

Збірна Англії не пропустила на турнірі ще жодного голу. Англійці впевнено виграли групу D, забивши при цьому всього два голи (дві перемоги - 1:0 і нічия 0:0). Англійська преса просто знищує головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта, за дуже обережний, м'яко кажучи, футбол. Команда має фантастичний підбір виконавців, але грає максимально просто, іноді навіть примітивно. Поки що це дає результат.

Чемпіонат Європи

Для збірної України цей чемпіонат Європи - третій у нашій історії. На попередніх двох ми не змогли подолати груповий етап. Збірна Англії вдесяте грає на європейських першостях. У 1968 році команда здобула бронзові нагороди, зігравши всього два матчу в фінальній стадії. Чемпіонат Європи тоді проходив за дуже дивної схеми. А вже в новітній історії, за сучасної системи, англійці грали в півфіналі домашнього Євро-1996 року, де в серії пенальті поступилися німцям.

Історія зустрічей

Збірна України та Англії зіграли між собою 7 поєдинків - 1 перемога в синьо-жовтих при 4 поразках. Матчів, можливо, не так і багато, але всі вони зі своєю неповторною історії: тут і фантастичний гол Коноплянки на Вемблі, і майже рятівний гол Шевченка там же, і гармата Назаренка в Дніпрі, і звісно ж суддя Кашаї на Євро-2012.

Пряма мова

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України):

Гарет Саутгейт (головний тренр збірної Англії):

Цифри і факти

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко зіграв в останніх трьох матчах з англійцями;

 Крім Ярмоленка досвід матчів з англійцями в складі національної збірної мають Андрій П'ятов, Тарас Степаненко та Роман Безус;

 Кайл Вокер грав проти збірної України в 2013 році в кваліфікації до ЧС-2014, Стерлінг був у заявці, але на полі так і не з'явився;

 Андрій Ярмоленко входить до п'ятірки найкращих футболістів Євро-2020;

 Англійці на Євро-2020 не пропустили жодного голу в 4 матчах (4:0);

 Збірні України та Англії грали в фінальній стадії Євро-2012, гра завершилася перемогою родоначальників футболу - 1:0;

 Андрій Шевченко в якості гравця взяв участь у п'яти матчах з англійцями.

Орієнтовні склади

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Степаненко, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунс, Магваєр, Шоу, Філіпс, Райс, Гріліш, Маунт, Стерлінг, Кейн.

Прогноз букмекерів

Англія - беззаперечний фаворит у грі з Україною. Коефіцієнт на перемогу англійців - 1,46, перемога україни - 8,5, нічия - 4,5. На віхід у півфінал збірної Англії можна поставити за 1,18, України - 4,9.

Прогноз Чемпіона

Нічия в основний і додатковий час. Перемога України в серії післяматчевих пенальті.

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