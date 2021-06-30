Збірна України обіграла Швецію, Англія пройшла Німеччину та інші новини

Джерело - Чемпіон.

1. Збірна України мінімально переграла команду Швеції у рамках 1/8 фіналу Євро-2020.

2. Артем Довбик забив історичний гол у ворота збірної Швеції.

3. Найкращим гравцем матчу був визнаний Олександр Зінченко, який відкрив рахунок у матчі та віддав асист, який приніс нашій команді перемогу.

4. Президент України Володимир Зеленський привітав національну команду.

5. Збірна Англії розібралась з Німеччиною та вийшла у чвертьфінал Євро-2020.

6. Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам збереже свій пост, попри на виліт "триколірних" з Євро-2020 на стадії 1/8 фіналу.

7. Франк де Бур покинув пост головного тренера збірної Нідерландів.

8. Поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 між Хорватією та Іспанією (3:5 д.ч.) став останньою грою за хорватську команду для хавбека Луки Модрича.

9. Українська тенісистка Марта Костюк (70) у першому колі Вімблдону обіграла Кікі Бертенс(21) з Нідерландів.

10. Боксер Теофімо Лопес готовий до реваншу з Василем Ломаченком.

Цитата дня:

Пеле підтримав Мбаппе після фатального пенальті на Євро-2020: "Вище голову Кіліане! Завтра перший день нової подорожі".