 Grande Sheva! Реакція уболівальників на тріумф збірної України на Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Grande Sheva! Реакція уболівальників на тріумф збірної України на Євро-2020

Сьогодні 15:37 1051 0
Grande Sheva! Реакція уболівальників на тріумф збірної України на Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла національну команду Швеції.

Чемпіон зібрав для вас реакції уболівальників на тріумфі підопічних Андрія Шевченка.

"Україна і Швеція провели дуже збалансовану гру 1:1, в додатковий час Україна мала на одного гравця більше, і на останніх хвилинах вони забили переможний гол і вийшли далі 1:2".

"Видовищний матч. Красиві голи. Але здається, що Швеція сьогодні грала трохи брудно".

"Вітаємо Україну, яка переписала історію на Євро!!! Браво Шева!!!"

"От і все. Це кінець. Я більше не уболівальник Швеції. Я вболівав з 2008 року і був власником абонемента. Я більше не буду дивитися по телевізору або продовжувати абонементи. Я заберу свою фанатську гордість в Норвегію, де дійсно знають, як управляти командою".

"Це була така емоційна гра! Українська команда починає розуміти, що таке національна команда. Україна знаходиться в стані війни! А в умовах пандемії спорт отримує фінансування в останню чергу... Дуже пишаюся, що українці змогли пробитися далі і з нетерпінням чекаю гри в Римі!!! Чи буде там кращий футбол, хто знає - але поки смак перемоги і віра в себе точно допоможуть! Успіху і Слава Україні!"

"Приголомшливо! Від 3-го місця і невпевненості до впевненого виходу у чвертьфінал! Браво, Шева!"

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