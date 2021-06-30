Зінченко став найкориснішим гравцем збірної України

Найкориснішим гравцем збірної України в поєдинку зі Швецією став півзахисник Олександр Зінченко.

За оцінками InStat.

Актуально: Зінченко - найкращий гравець матчу Україна - Швеція

У матчі 1/8 фіналу Євро-2020 рейтинг ефективності гри Зінченка, InStat Index, склав 390 балів. В активі футболіста Манчестер Сіті за 120 хвилин було 139 ТТД з браком 12 відсотків, він виграв 10 єдиноборств з 13-ти, зробив п'ять відборів, дев'ять перехоплень і 10 підбирань. Точність передач в його виконанні склала 87 відсотків, при цьому три паси виявилися ключовими.

У трійку найкращих гравців "синьо-жовтих" також увійшли Микола Матвієнко (364 бали) та Сергій Кривцов (325 балів). Найкращий гравець матчу – півзахисник збірної Швеції Еміль Форсберг (392 бали).