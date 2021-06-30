 Зінченко став найкориснішим гравцем збірної України | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України обіграла Швецію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020
Сьогодні 00:34 4835 4
Збірна України обіграла Швецію, Англія пройшла Німеччину та інші новини
Сьогодні 08:00 444
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 07:39 12139
Довбик: Не усвідомлюю, що відбувається
Сьогодні 07:18 2553
Матвієнко: Це перемога Бєсєдіна
Сьогодні 06:54 1922
Зінченко: Виходили на гру як на війну
Сьогодні 06:34 932
У Бєсєдіна підозра на розрив хресподібних з'вязок, форвард покинув розташування збірної
Сьогодні 04:04 2152
Відео дня. Переможний гол Артема Довбика, який хочеться передивлятися знову і знову
Сьогодні 03:15 3626
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 02:07 4967 1
Євро-2020. Збірна України здобула історичну перемогу над Швецією та вийшла до 1/4
Сьогодні 01:45 755 2
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю Андрій Твердохліб
Сьогодні 03:55 754
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно Андрій Твердохліб
Сьогодні 03:29 936
Відео дня. Переможний гол Артема Довбика, який хочеться передивлятися знову і знову
Відео дня. Переможний гол Артема Довбика, який хочеться передивлятися знову і знову Андрій Твердохліб
Сьогодні 03:15 3510
Асист Ярмоленка і гармата від Зінченка. Збірна України виходить вперед
Асист Ярмоленка і гармата від Зінченка. Збірна України виходить вперед Valeriy Ruchka
Вчора 22:40 819
Гімн України перед матчем проти Швеції
Гімн України перед матчем проти Швеції Valeriy Ruchka
Вчора 22:07 2002
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні Стас Лысак
Вчора 10:19 2200
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 10:15 3038 1
Максимальні манкурти. Ломаченко і Усик зробили подарунок скандальному реперу
Максимальні манкурти. Ломаченко і Усик зробили подарунок скандальному реперу Valeriy Ruchka
28.06.2021 21:31 20339
На Євро-2020 було забито стільки ж автоголів, як на усіх чемпіонатах Європи до цього
На Євро-2020 було забито стільки ж автоголів, як на усіх чемпіонатах Європи до цього Стас Лысак
28.06.2021 20:35 469
Збірна Іспанії пропустила найкурйозніший гол Євро-2020
Збірна Іспанії пропустила найкурйозніший гол Євро-2020 Андрій Твердохліб
28.06.2021 19:31 2539
24 роки тому Тайсон відкусив вухо Холіфілду
24 роки тому Тайсон відкусив вухо Холіфілду Valeriy Ruchka
28.06.2021 19:28 2524
Марті Костюк виповнилося 19. ТОП-5 цитат юної українки
Марті Костюк виповнилося 19. ТОП-5 цитат юної українки Valeriy Ruchka
28.06.2021 19:18 4503
Віват король, віват! 32 роки тому Блохін зіграв свій прощальний матч
Віват король, віват! 32 роки тому Блохін зіграв свій прощальний матч Valeriy Ruchka
28.06.2021 17:33 4904
У Кличка-молодшого нові романтичні відносини. Але це не точно
У Кличка-молодшого нові романтичні відносини. Але це не точно Valeriy Ruchka
28.06.2021 17:25 1259
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк Андрій Твердохліб
28.06.2021 17:21 5899
Прямі трансляції
Навколо спорту

Зінченко став найкориснішим гравцем збірної України

Сьогодні 08:51 123 0
Зінченко став найкориснішим гравцем збірної України

Джерело - zbirna.com.

Найкориснішим гравцем збірної України в поєдинку зі Швецією  став півзахисник Олександр Зінченко.

За оцінками InStat.

Актуально: Зінченко - найкращий гравець матчу Україна - Швеція

У матчі 1/8 фіналу Євро-2020 рейтинг ефективності гри Зінченка, InStat Index, склав 390 балів. В активі футболіста Манчестер Сіті за 120 хвилин було 139 ТТД з браком 12 відсотків, він виграв 10 єдиноборств з 13-ти, зробив п'ять відборів, дев'ять перехоплень і 10 підбирань. Точність передач в його виконанні склала 87 відсотків, при цьому три паси виявилися ключовими.

У трійку найкращих гравців "синьо-жовтих" також увійшли Микола Матвієнко (364 бали) та Сергій Кривцов (325 балів). Найкращий гравець матчу – півзахисник збірної Швеції Еміль Форсберг (392 бали).

Коментарі ()