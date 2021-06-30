Зінченко - найкращий гравець матчу Україна - Швеція

Олександр забив гол та віддав гольову передачу на Артема Довбика

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла національну команду Швеції.

Найкращим гравцем матчу був визнаний Олександр Зінченко, який відкрив рахунок у матчі та віддав асист, який приніс нашій команді перемогу.