Зінченко - найкращий гравець матчу Україна - Швеція

Джерело - Чемпіон.
Збірна України у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла національну команду Швеції.
Найкращим гравцем матчу був визнаний Олександр Зінченко, який відкрив рахунок у матчі та віддав асист, який приніс нашій команді перемогу.
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Джерело - Чемпіон.
Збірна України у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла національну команду Швеції.
Найкращим гравцем матчу був визнаний Олександр Зінченко, який відкрив рахунок у матчі та віддав асист, який приніс нашій команді перемогу.