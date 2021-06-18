Авангард став муніципальним клубом і буде виступати під іншою назвою

Виконком УАФ ухвалив це рішення

Джерело - Чемпіон.

З наступного сезону у Першій лізі Авангард (Краматорськ) буде виступати як комунальний футбольний клуб і змінить назву на ФК Краматорськ.

Про це повідомляє Kramatorsk Post.

Виконком УАФ на засіданні 16 червня ухвалив рішення про передачу футбольної діяльності ТОВ ФК Авангард 1955 (так юридично називався краматорський клуб) у власність комунального закладу Спортивний клуб Краматорськ.

За це рішення проголосували всі 34 члени виконкому УАФ, у тому числі президент ФК Авангард, народний депутат України Максим Єфімов.

За словами директора Авангарду Євгена Швеця, ТОВ ФК Авангард 1955 залишається і не ліквідується. Просто це товариство передало футбольну діяльність команди комунальному спортивному клубу Краматорськ.

Останні ігри поточного сезону Авангард грав під назвою Авангард-СК Краматорськ. Директор СК Краматорськ Карен Заргарян говорив, що це було зроблено з метою популяризації знову спортивного клубу.