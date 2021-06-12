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Арум: Бій з Усиком не буде прогулянкою для Джошуа

Сьогодні 13:44 323 0
Боб Арум прокоментував бій Джошуа - Усик
Арум: Бій з Усиком не буде прогулянкою для Джошуа
#Арум, #Джошуа, #Усик

Джерело - sport.ua.

Глава компанії Top Rank Боб Арум поділився очікуваннями від можливого бою Ентоні Джошуа з Олександром Усиком, який планується на 25 вересня.

Про це розповів сам промоутер.

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"Бій Ф'юрі - Джошуа відбувся б, якби не арбітражний суд. Вони обидва хочуть цього поєдинку. Бій з Усиком не буде прогулянкою по парку для Джошуа. Усик - дуже хороший боксер, так що подивимося.

Звичайно, якщо Ф'юрі і Джошуа здобудуть перемоги, то буде логічно, якщо далі вони поб'ються між собою", - сказав Арум.

Очікується, що бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня в Лондоні.

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