Стала відома дата бою Джошуа - Усик

На кону будуть стояти три чемпіонських пояси в надважкій вазі

За інформацією Чемпіона, промоутери Ентоні Джошуа та Олександра Усика Едді Гірн та Олександр Красюк досягли угоди щодо умов проведення бою. Контракт буде підписаний найближчими днями. Боксерське шоу відбудеться в Лондоні на футбольному стадіоні 18 або 25 вересня.

Названо ймовірне місце проведення бою Усик - Джошуа

На кону бою будуть стояти відразу три чемпіонських титули - WBA, IBF, WBO і це шанс всього життя для Олександра Усика.

Останнім українцем, який володів чемпіонськими поясами в хевівейті, був Володимир Кличко. Українець майже 10 років домінував в надважкому дивізіоні і уступив три своїх чемпіонські пояси британцю Тайсону Ф’юрі в листопаді 2015 року.