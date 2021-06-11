Гірн: Усик може зруйнувати кар'єру Джошуа

Британський промоутер Едді Гірн оптимістично ставиться щодо швидкого завершення переговорів з командою Олександра Усика.

Про це заявив сам промоутер.

"Ми в постійному контакті з його командою, у нас все дуже дружно, рухаємося до підписання паперів. Вони вже давно наші партнери.

Для Джошуа бій з Усиком - поєдинок, який може пустити кар'єру Джошуа під укіс, якщо він не буде готовий на 100%. Ентоні повинен бути безжалісним.

Усик хоче цей бій, він хоче отримати можливість стати чемпіоном світу в суперважкій вазі. І Джошуа також до душі цей поєдинок. Всі ми знаємо, що Усик небезпечний", - зазначив Гірн.