Гірн: Усик може зруйнувати кар'єру Джошуа

Джерело - Sky Sports.
Британський промоутер Едді Гірн оптимістично ставиться щодо швидкого завершення переговорів з командою Олександра Усика.
Про це заявив сам промоутер.
"Ми в постійному контакті з його командою, у нас все дуже дружно, рухаємося до підписання паперів. Вони вже давно наші партнери.
Для Джошуа бій з Усиком - поєдинок, який може пустити кар'єру Джошуа під укіс, якщо він не буде готовий на 100%. Ентоні повинен бути безжалісним.
Усик хоче цей бій, він хоче отримати можливість стати чемпіоном світу в суперважкій вазі. І Джошуа також до душі цей поєдинок. Всі ми знаємо, що Усик небезпечний", - зазначив Гірн.
Очікується, що бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня в Лондоні.