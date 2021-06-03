Аталанта викупить у Ювентуса найкращого захисника Серії А

Аталанта активує опцію викупу гравця

Захисник Аталанти Крістіан Ромеро невдовзі повинен стати повноцінним гравцем команди.

Про це повідомляє Goal.

Ювентус володіє правами на аргентинського центрбека вже два роки, але Ромеро не зіграв за туринців жодного матчу, двічі вирушавши в оренди – спочатку в Дженоа, а потім в Аталанту.

Минулий сезон для 23-річного футболіста видався дуже успішним. Він відразу став важливим гравцем для Джан П'єро Гасперіні, а Серія А навіть назвала його найкращим захисником чемпіонату. Відтак Аталанта вирішила негайно активувати опцію викупу, хоча оренда діє ще один сезон.

Ювентус отримає за футболіста лише 16 млн євро, хоча свого часу заплатив за нього Дженоа 26 млн. Поточна трансферна вартість Ромеро становить 30 млн євро.

Нагадаємо, президент Аталанти відмовляється продавати Маліновського.