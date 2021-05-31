Президент Аталанти відмовляється продавати Маліновського

Президент Аталанти Антоніо Перкассі не збирається відпускати українського півзахисника Руслана Маліновського в інший клуб після розкішного сезону 2020/21.

Про це розповів сам функціонер.

"Протягом останніх трьох років Аталанта має найкращу атаку в Серії А. Не знаю, як можна підсилити команду в цій ланці. Можу сказати, що Мурієль, Сапата і Маліновський точно залишаться в команді. Їхній відхід виключений.

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Гасперіні? Він може залишатися тут довічно. Не розумію, чому я маю про це постійно говорити, якщо в нього ще 3 роки контракту", – розповів Перкассі.