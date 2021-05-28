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Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів
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Манчестер Сіті - Челсі: де дивитися онлайн фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 10:46 2721 0
Манчестер Сіті - Челсі: де дивитися онлайн фінал Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті Олександра Зінченка та Челсі зійдуться в англійському фіналі Ліги чемпіонів 2020/21. Гра відбудеться в суботу, 29 травня, в Порту. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція в України відбудеться на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку. Також слідкуйте за найцікавішими перипетіями навколо фінальної гри в нашому матч-центрі.

Для містян фінальна гра ЛЧ стане першою в історії клубу. Челсі вигравав почесний трофей у сезоні 2011/12, перемігши в драматичному фіналі Баварію.

Нагадаємо, фінал мав відбутися в Стамбула, але був перенесений через спалах у Туреччині COVID-19.

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