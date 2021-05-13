 Фінал Ліги Чемпіонів відбудеться у Порту | Футбол | Champion.com.ua
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Фінал Ліги Чемпіонів відбудеться у Порту

Сьогодні 14:09 722 0
Португалія вдруге поспіль прийме вирішальну гру найпрестижнішого євротурніру.
Фінал Ліги Чемпіонів відбудеться у Порту
#УЄФА, #Ліга чемпіонів

Джерело - uefa.com.

Вирішальний матч Ліги чемпіонів 2020/21 Манчестер Сіті – Челсі не відбудеться у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Новим господарем фіналу Ліги чемпіонів стане Порту. Поєдинок між Манчестер Сіті та лондонським Челсі буде зіграний на стадіоні Драгау.

Фінал мав відбутися у Стамбулі, але гру змушені були перенести з Туреччини через спалах COVID-19 на території країни.

Матч відбудеться з глядачами на трибунах. Челсі і Манчестер Сіті отримають квоти для своїх уболівальників в розмірі від 4500 до 6000 квитків на кожну команду.

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