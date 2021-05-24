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Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів
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Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр

Сьогодні 21:48 361 0
Матч відбудеться 29 травня
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
#Манчестер Сіті, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

29 травня у Португалії та стадіоні Ештадіу де Драгау відбудеться фінал Ліги Чемпіонів 2020/21. У вирішальній битві зустрінуться дві англійські команди Манчестер Сіті - Челсі. Початок матчу о 22:00.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

 

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів: "Фінал Ліги чемпіонів для Ман Сіті - це мрія, що стала реальністю. Ми не потрапляли туди раніше. Це наш перший раз. Ми віддамо всі сили, хочемо перемогти. У фінал Ліги чемпіонів мало просто потрапити. Треба його виграти. Все в руках хлопців".

Мета Челсі - перемога у Лізі чемпіонів:

Наставник Челсі Томас Тухель повідомив про травмованих гравців Канте й Менді перед фіналом Ліги чемпіонів.

На фіналі Ліги чемпіонів працюватиме іспанська суддя Матеу Лаос. Його помічниками на лінії будуть Пау Себріан і Роберто дель Паломар, четвертий рефері - Карлос дель Серро. Відповідати за систему VAR буде Алехандро Ернандес, а його помічниками стануть Хуан Мартінес, Іньїго Прієто і Павло Хіль з Польщі.

8 травня була репетиція фіналу турніру в АПЛ. У 35 турі АПЛ Манчестер Сіті вдома поступився Челсі. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь лондонського клубу.

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