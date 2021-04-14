Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Французький ПСЖ і лондонський Челсі стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів 2020/21. У чвертьфіналі парижани здолали за сумою двох матчів чинного переможця Баварію (2:3 - в гостях, 0:1 - вдома), а англійці пройшли португальський Порту (0:2 - в гостях, 0:1 - вдома).

Своїх суперників у півфіналі ПСЖ і Челсі дізнаються 14 квітня. Суперником французів стане переможець пари Боруссія Д - Манчестер Сіті (1:2 - перша гра), а Челсі зіграє з переможцем протистояння Ліверпуль - Реал (1:3).

Зазначимо, що серед можливих переможців цьогорічної ЛЧ ПСЖ і Манчестер Сіті ніколи не вигравали головний трофей європейського клубного футболу.